Adana Huzurevi Sakinlerinden Kapadokya Gezisi

Adana'da huzurevi sakinleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında Kapadokya'ya gezi gerçekleştirdi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İmamoğlu Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan huzurevi sakinleri, düzenlenen gezi programıyla Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Gezi kapsamında Kapadokya'nın farklı noktalarını ziyaret eden huzurevi sakinleri keyifli vakit geçirdi. Geziyle huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşimlerinin artırılması ve sosyal, kültürel faaliyetlere katılımlarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı