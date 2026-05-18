Sarmaşık kaplı cami baharın gelişiyle yeşil görünüme kavuştu

Adana'da baharın gelişiyle sarmaşıklarla kaplanan Köprüköy Camisi, yeşil renge bürünerek göz kamaştırdı. Halk arasında 'Yeşil Cami' olarak bilinen yapı, rengarenk çiçeklerle donanan bahçesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Adana'da baharın gelişiyle bahçesindeki çiçekler açan Köprüköy Camisi, dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların canlanmasıyla yeşil renge büründü.

Halk arasında "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprülü Mahallesi'ndeki cami, havaların ısınmasıyla gözleri şenlendiren görünüme kavuştu.

Baharın etkisiyle dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların yeşillendiği caminin bahçesindeki bitkiler rengarenk çiçekler açtı.

Kentin simge mekanlarından biri olan cami, cemaatine yeşillikler arasında ibadet yapma imkanı sunuyor.

Cami, botanik bahçesini andıran görünümüyle yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

"Buraya gelenler fotoğraf çeker, namazlarını eda eder"

Köprüköy Camisi'nin imam hatibi İbrahim Aydın, AA muhabirine, caminin bahçesinde gül, lavanta, nergis ve defne gibi birçok bitki türünün olduğunu söyledi.

Çiçeklerin ve camiyi saran sarmaşıkların baharda canlandığını belirten Aydın, "Camimizin ismi Köprüköy Camisi'dir ancak sarmaşıkla kaplı ve her yerin yeşil olması nedeniyle halk arasında 'Yeşil Cami' olarak tanınır. Baharla burası yeniden şenlenip yeşile büründü. Buraya gelenler fotoğraf çeker, namazlarını eda eder." dedi.

Cami cemaatinden Cumali Liba da her gün bahçedeki çiçekleri suladığını anlattı.

Ailesiyle camiyi gezen Oktay Kankılıç ise ortamın, botanik bahçesini andırdığını ifade ederek, "Burayı çok beğeniyoruz. Mimarisi, dokusu ve mahallenin kendine özgü yapısı, Seyhan Nehri'nin kenarında böyle güzel bir yerin bulunması bizim için çok güzel. Her bahar döneminde burayı ziyarete geliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
