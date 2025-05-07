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Adana'da Polis ve Öğrenciler Tiyatroda Buluştu

Adana'da Polis ve Öğrenciler Tiyatroda Buluştu
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Adana'da polis ve öğrenciler, 'Bir Kadının Rüyası' adlı tiyatro oyununda bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik projesi çerçevesinde düzenlenen tiyatro kursunun ardından sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Adana'da polis ve öğrenciler "Bir Kadının Rüyası" adlı tiyatro oyununda birlikte izleyici karşısına çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Sizinle Güvenli Yarınlara" projesi kapsamında, öğrencilere yönelik tiyatro kursu düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği kursta 15 öğrenci eğitim aldı.

Kurs sonunda öğrenciler, Adana Gençlik Merkezinde görevli tiyatro eğitmeni Dicle Kurt'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Bir Kadının Rüyası" adlı oyunu sahnelemek için polislerle çalışmalara başladı.

Öğrenciler ve polisler, çalışmalarını tamamladıkları oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşturdu.

Seyirciler, oyunun sonunda polis ve öğrencilerin performansını uzun süre alkışladı.

Tiyatro oyununu, polis ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Kültür Sanat
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