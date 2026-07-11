Adana'da Kadir İnanır anısına ücretsiz sinema gösterimi yapılıyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'de büyük üzüntü yaşatırken, Adanalı sinemaseverler usta sanatçıyı anısına düzenlenen özel film gösterimleriyle anıyor. Kentteki yazlık sinemasında Kadir İnanır filmleri oynatmaya başlayan Sabri Şenevi, "Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi karakterleri izleyerek mutlu olduk. Onun filmleri bizim için bir okuldu" dedi.

Yeşilçam'ın mihenk taşlarından Kadir İnanır'ın vefatının ardından, Adana'da usta oyuncunun anısını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik başlatıldı. Sinema emektarı Sabri Şenevi, kurduğu yazlık sinemada bir hafta boyunca usta oyuncu Kadir İnanır'ın filmlerini ücretsiz göstererek sanatçının anısını yaşatıyor. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte sinemaseverler duygu dolu anlar yaşadı.

"Onun filmleri bizim için bir okuldu"

Usta sanatçı ile geçmişteki festivallerde bir araya geldiğini ve özel bir diyalog yaşadığını belirten Sabri Şenevi, "Kadir İnanır'ın vefat ettiğini duyunca çok üzüldük. Biz onun filmlerini izleyerek hayatı öğrendik; dürüstlüğünü, o duruşunu öğrendik. 2023 yılındaki festivalde Türkan Şoray ile ikisini bir arada görmek bizim için büyük bir mutluluktu. Kendisine imzalattığım 'Bodrum Hakimi' afişini görünce şaşırdı ve 'Bu afişleri nasıl buluyorsunuz?' diye sordu. Ben de bu afişleri biriktirerek bir yazlık sinema müzesi haline getirdiğimi söyleyince çok mutlu olmuştu. Şimdi onun anısına bir hafta boyunca filmlerini oynatacağım. Bugün de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izleyicilerle buluşturuyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Sadece Türkiye değil, dünya önemli bir aktörü kaybetti"

Film izlemeye gelen vatandaşlardan Murat Günaydın, Kadir İnanır'ın toplumsal olaylara değinen çok önemli bir sinemacı olduğunu kaydederek, "Kadir İnanır benim çocukluğumun en önemli aktörlerinden biriydi. Özellikle 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde inanılmaz bir oyunculukla toplumsal konuları ele alıyor. Filmdeki 'Emek nedir? Gerçek baba kimdir? Doğuran mı, büyüten mi?' sorgulaması aslında topluma önemli bir mesaj iletiyor. Sadece Türkiye değil, dünya aslında çok önemli bir aktörü kaybetti. Gelecekte de hatırlanacağına dair kuşkum yok ama bizlerin de bunu filmleriyle yaşatması gerekiyor. Sabri abimize bu nostaljiyi ve Kadir İnanır'ı bize yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum" ifade etti.

"Yeşilçam yaşayan bir efsanesini kaybetti"

Kadir İnanır'ın Yeşilçam için bir yıldızdan çok daha fazlası olduğunu ifade eden vatandaş Kadir İzci ise, "Kadir İnanır, Yeşilçam'ın bir mihenk taşıdır; felsefesi, duruşu, oturuşu, her şeyiyle yaşayan efsanesidir. Filmlerini seyrettiğiniz zaman insan sevgisini, ailevi duyguları ve aşkı en derinden hissediyorsunuz. Yeşilçam bir duayenini kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin, bundan sonra onu filmleriyle yaşatmak lazım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı