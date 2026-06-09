Haberler

BN Sanat Akademisi 2. Resim Yarışması'nda dereceye giren eserler Adana'da sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BN Sanat Akademisi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren 42 eser, Adana Çırçır Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Sergi 13 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

BN Sanat Akademisince bu yıl ikincisi düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren eserler, Adana'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Mersin'deki bir otelde yapılan törende dereceye girdikleri açıklanan 42 resim beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler, eserleri inceledi, sanatçılardan bilgi aldı.

Duru, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatsal faaliyetlerin kentin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu tür çalışmaların değerli olduğunu belirten Duru, "Adana turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda kültür şehridir. Bu alanda gerçekleştirilen etkinlikleri ve sanatsal aktiviteleri çok değerli buluyoruz. Bu tür etkinlikler oldukça anlamlı. Kurumum adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi, 13 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu