Adana'da Hitit Kraliçesi Puduhepa Temalı Karma Sergi Açıldı
Adana'da 'Çukurova'da Bir Puduhepa' adlı karma sergi, el sanatları eğitmeni Azize Atasoy Ekli'nin kuratörlüğünde açıldı. Sergide 40 sanatçının Puduhepa yorumlarını içeren 100'ün üzerinde eser sergileniyor.
Adana'da Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı konu edinen " Çukurova'da Bir Puduhepa" adlı karma sergi açıldı.
El sanatları eğitmeni Azize Atasoy Ekli'nin kuratörlüğünde Seyhan Belediyesinin katkılarıyla 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'ndeki karma sergi, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Özdemir ve davetlilerin katılımıyla açıldı.
Ekli, buraki konuşmasında, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sergide 40 sanatçının Puduhepa yorumlarını içeren 100'ün üzerinde eser yer alıyor.