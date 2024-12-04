Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Bakan Yerlikaya sinyali verdi

 Bakan Yerlikaya'dan Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

Geri dönüş kapısı kapandı

 Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

Adana'da Hitit Kraliçesi Puduhepa Temalı Karma Sergi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'Çukurova'da Bir Puduhepa' adlı karma sergi, el sanatları eğitmeni Azize Atasoy Ekli'nin kuratörlüğünde açıldı. Sergide 40 sanatçının Puduhepa yorumlarını içeren 100'ün üzerinde eser sergileniyor.

Adana'da Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı konu edinen " Çukurova'da Bir Puduhepa" adlı karma sergi açıldı.

El sanatları eğitmeni Azize Atasoy Ekli'nin kuratörlüğünde Seyhan Belediyesinin katkılarıyla 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'ndeki karma sergi, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Özdemir ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Ekli, buraki konuşmasında, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sergide 40 sanatçının Puduhepa yorumlarını içeren 100'ün üzerinde eser yer alıyor.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat
img

Kadın polisten iş adamına akılalmaz tuzak
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
img

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.