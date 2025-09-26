Adana'da Çağdaş Sanat Fuarı Devam Ediyor

Adana'da MSR Fuarcılık tarafından açılan "Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı" devam ediyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen ve 62 katılımcının yer aldığı fuar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sanatın farklı alanları, aktörleri ve izleyicileri bir araya geldiği fuarda sanatçılar, fuarı gezen sanatseverlere eserleri hakkında bilgi veriyor.

Fuar Koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, AA muhabirine, fuarın kente kazandırılması için uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Pazar gününe kadar sürecek fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirten Kocaispir, şöyle devam etti:

"Bölgede bugüne kadar sanat fuarı düzenlenmedi. Yazarların, sinemacıların, şairlerin çıktığı bölgede bir sanat fuarının olmaması iyi bir şey değildi. Onun için bu yola girdik. Adana'daki bütün sanatseverleri pazar günü akşam 20.00'ye kadar buraya davet ediyorum. Buradaki eserlerin ne kadar özgün olduğunu geldiklerinde anlayacaklar. Fuarı geleneksel hale getireceğiz."

Fuara katılan oyuncu ve sanat galerisi sahibi Bekir Aksoy da fuarda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oyuncu ve ressam Gafur Uzuner de sanat fuarının Adana için önemine dikkati çekerek sanatseverleri fuara davet etti.