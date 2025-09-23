Haberler

Adana'da Çağdaş Sanat Fuarı 25-28 Eylül'de Gerçekleşecek

Adana'da Çağdaş Sanat Fuarı 25-28 Eylül'de Gerçekleşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSR Fuarcılık tarafından organize edilen Adana Çağdaş Sanat Fuarı, 25-28 Eylül tarihleri arasında 62 katılımcıyla sanatseverlere kapılarını açacak. Fuar, atölye çalışmaları ve panellerle zenginleştirilecek.

Adana'da Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı 25-28 Eylül'de yapılacak.

MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilecek fuarda, aralarında sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların da olduğu 62 katılımcı yer alacak.

Çok sayıda eserin sergileneceği fuar, 25-28 Eylül'de saat 10.00-20.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar Koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, AA muhabirine, organizasyonun "VIP açılışının" yarın yapılacağını söyledi.

Fuarda atölye çalışmaları ve panellerin de gerçekleştirileceğini belirten Kocaispir, "Türkiye'de çoğu galeri bu fuara katılacak. Fuarla, sanat eserleri Adana'ya tanıtılacak, koleksiyonerler kente gelecek, buranın kültürel zenginlikleri artacak." dedi.

Kocaispir, fuarın, sanatın farklı alanları, aktörleri ve izleyicilerini bir araya getiren buluşma platformu olarak öne çıkacağını anlattı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.