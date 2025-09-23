Adana'da Çağdaş Sanat Fuarı 25-28 Eylül'de Gerçekleşecek

Adana'da Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı 25-28 Eylül'de yapılacak.

MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilecek fuarda, aralarında sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların da olduğu 62 katılımcı yer alacak.

Çok sayıda eserin sergileneceği fuar, 25-28 Eylül'de saat 10.00-20.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar Koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, AA muhabirine, organizasyonun "VIP açılışının" yarın yapılacağını söyledi.

Fuarda atölye çalışmaları ve panellerin de gerçekleştirileceğini belirten Kocaispir, "Türkiye'de çoğu galeri bu fuara katılacak. Fuarla, sanat eserleri Adana'ya tanıtılacak, koleksiyonerler kente gelecek, buranın kültürel zenginlikleri artacak." dedi.

Kocaispir, fuarın, sanatın farklı alanları, aktörleri ve izleyicilerini bir araya getiren buluşma platformu olarak öne çıkacağını anlattı.