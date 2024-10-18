Adana'da 8. Uluslararası Lezzet Festivali ve Gastronomi Treni

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı.

Kent mutfağının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hazırlanan tren müzik eşliğinde Adana Tren Garı'ndan yola çıktı.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya fenomenleri ve vatandaşların yer aldığı tren, Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na geldi.

Katılımcılar tabiat parkında kentin yöresel lezzetlerini tattı.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, festivalin içeriğinin sosyal etkinliklerle zenginleştirildiğini söyledi.

Bu yıl yüksek bir katılım bekledikleri festivalin, bölgenin turizmi ve gastronomisi açısında da büyük bir fırsat olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Adana Lezzet Festivali, sadece Adana'nın değil, bölgenin de gastronomi merkezi olması noktasında önemli bir işlev görüyor. İki hafta önce düzenlenen TEKNOFEST'te 1 milyon 100 bini aşkın misafirimiz olmuştu. Burada da 1 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Bizim iddiamız, Adana, Hatay ve Gaziantep eksenli, ancak Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Nevşehir, Kapadokya ve İç Anadolu'nun da eklemlenebileceği yeni bir turizm ve gastronomi destinasyonu oluşturmaktır."

İnsanların artık dünyada birkaç maksatla seyahat ettiğini, bunlardan birinin de yeni lezzetleri tatmak, yerinde tadımlamak ve keşfetmek olduğunu dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"Burası, kadim bir coğrafya ve Mezopotamya'ya doğru uzanan en eski medeniyetlerin kurulduğu bir yerdir. Bu anlamda, buradaki lezzetler de tarihin derinliklerinden süzülerek günümüze gelmiştir. Farklı kültürlerin buluştuğu ve birbirine karıştığı bir coğrafya olan bu bölgede, çok çeşitli lezzetler bulunmaktadır. Biz iddia ediyoruz ki, dünyadaki en güzel lezzetler burada. Bunu iyi tanıtabilirsek, burayı bir gastronomi destinasyonu haline getirirsek, bütün bölge bundan fayda sağlamış olacak."

Gastronomi Treni, Adana'ya dönerken tarihi Varda Köprüsü'nde mola verdi ve katılımcılar burada hatıra fotoğrafı çektirdi.