Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Adana'daki Seyhan Nehri'nde 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji düzenlendi.

Kentte 1 Nisan'da başlayan karnavalın etkinlikleri Seyhan Nehri'nde devam etti.

Renkli dumanlarla görsel şölen oluşturulan nehirde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları kortej geçişi yaptı.

Nehir kıyısında bir araya gelen izleyiciler, korteji cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 8 Nisan'da sona erecek.