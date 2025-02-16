Adana'da 1. Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi İkram Edildi

Adana'da düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

Adana Trabzonlular Derneği tarafından Kurttepe Metro İstasyonu yakınındaki alanda organize edilen ve 11 Şubat'ta başlayan festivalde İhsan Aydın, Hikmet Cüre, Sebihan Altunay ve Resul Dindar konser verdi.

Festivale katılanlara 3 ton hamsi, ekmek arasında ikram edildi.

Katılımcılar, festival alanında kurulan stantlarda satışa sunulan yöresel ürünleri alma imkanı da buldu.

Festival, Hülya Polat'ın verdiği konserle sona erdi.