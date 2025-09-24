Adana'da Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı sanatseverlerle buluştu.

Vali Yavuz Selim Köşger, MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarın açılışında, önemli sanat geçmişi olan Adana'da vatandaşların sanatı, festivali, fuarı sevdiğini söyledi.

Köşger, "Adana'da normal günde olan adli vakalar, fuar, festival zamanlarında en minimum seviyeye düşüyor. Dolayısıyla Adanalıların hepsi festival, eğlence, sanat, kültür etkinliklerinden zevk alarak eğlenmesini biliyor." ifadelerine yer verdi.

" Adanalıların çağdaş sanatlara ilgi göstereceğini tahmin ediyorum"

Köşger, kentin bir festival ve fuarlar şehri olduğunu, bu anlamda şehri geliştirmek için hep birlikte gayret ettiklerini belirtti.

Adana Çağdaş Sanat Fuarı'nın gerçekleştiriliyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Köşger, "Bu salonda gerçekleştirilmiş daha önceki fuarlarla mukayese edildiğinde çok canlı, dinamik bir katılım var. Zorluklara değdiğini görüyorum. Zorluklar var ama enerjisi, katılımı yüksek bir fuar organizasyonu olacağını ve Adanalıların çağdaş sanata ilgi göstereceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Köşger, kentte aynı zamanda Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin de devam ettiğini anımsattı.

İnsan hayatını yaşanılabilir ve zevkli kılanın sanat ile estetik olduğunu vurgulayan Köşger, "Adana'nın bu konudaki potansiyeli çok yüksek. Hem edebiyat hem sinema hem de çağdaş sanatlar alanında çok yüksek potansiyeli, enerjisi olan bir şehir." dedi.

"Adana'yı kültürün ve yaratıcılığın kenti yapmaya devam edeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de fuarın Adana'nın kültür ve sanat yolculuğunda yeni bir perspektif sunduğunu söyledi.

Adana'nın festivaller, fuarlar, gastronomi, kültür ve sanat organizasyonlarıyla öne çıkmasından gurur duyduklarını belirten Geçer, "Hep birlikte ve aynı kararlılıkla Adana'yı kültürün ve yaratıcılığın kenti yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sanatın insanları bir araya getirdiğini, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve yeni ufuklar açtığını ifade eden Geçer, şöyle konuştu:

"Adana sanatı en derinden yaşayan şehirlerden biri. Bunun en güçlü ve güncel örneği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali. Kentin kılcal damarlarına kadar sanatı ve sinemayı ulaştırıyor, mahallelerimizde, ilçelerimizde her gün açık hava film deneyimi sunuyoruz. Düzenlediğimiz çağdaş sanat fuarıyla sanatla olan bağımızı pekiştiriyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek fuar açıldı.

Sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların katıldığı fuar, 28 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.