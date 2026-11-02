ABD'den iadesi sağlanan 100 eser, Horoztepe kökenli 40 parçayla İstanbul'a getirildi

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ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığının Türkiye'ye getirildiği süreç kameraya yansıdı.

Anadolu'dan kaçırılan eserler ait oldukları topraklara kazındırılmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında ABD'den iadesi sağlanan 100 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. Getirilenler arasında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eserin de bulunduğu bulunduğu öğrenildi. Büyük bir özenle ve güvenlik önlemleri altında hazırlanan eserler, uçakla İstanbul'a getirildi. 100 kültür varlığın, Türkiye'ye getiriliş süreci kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı