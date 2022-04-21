Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi - Haberler

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Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi

AA - İlhami Çetin - Kültür Sanat
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyindeki buzlar çözüldü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyindeki buzlar çözüldü.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 26 Ocak'ta donan Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar, havaların ısınmaya başlamasıyla eridi.

Buzların erimesiyle gölün su seviyesi yükseldi.

Öte yandan karların erimeye başlamasıyla Abant Gölü'ne akan derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu zarar gören piknik alanlarında Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışma yürütüyor.

AA / İlhami Çetin - Kültür Sanat

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