Abant kış manzarasıyla misafirlerini ağırladı

Abant kış manzarasıyla misafirlerini ağırladı
Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı, kış mevsiminde doğal güzellikleri ve buz tutan göl yüzeyiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla bölgeye gelen doğaseverler, yürüyüş yapıp kar üzerinde kayarak keyifli anlar yaşıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kış manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta hava sıcaklıklarının gece eksi derecelere düşmesiyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Abant Gölü Milli Parkı'na ilgi gösteren ziyaretçilerden bazıları gölün etrafında yürürken, bazıları belirlenen alanlarda piknik yaptı.

Göl çevresindeki yürüyüş parkurları ve seyir noktalarında yoğunluk oluşurken, birçok ziyaretçi güzel manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Özellikle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu Abant'ta çocuklar ve gençler, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu alanlarda şambriyeller, kızaklar ve poşetlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, artan yoğunluk nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
