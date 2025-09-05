AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Denizli'de
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın açılışı yapılacak olan 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' kapsamında Denizli'ye geldi. Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Vılcınskas'a kent hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat