AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Denizli'de

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Denizli'de
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' için geldiği Denizli'de Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

DENİZLİ'ye sergi açılışı için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın açılışı yapılacak olan 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' kapsamında Denizli'ye geldi. Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Vılcınskas'a kent hakkında bilgiler verdi.

