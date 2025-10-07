9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Düzenleniyor

Adana Valiliğince 10-12 Ekim'de düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yer alacak yöresel lezzetler tanıtıldı.

Adana Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Adana kebabından şırdana, içli köfteden şalgama kadar festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak yiyecek ve içeceklerin tanıtımı yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, programın ardından AA muhabirine, dünyaya örnek olacak bir gastronomi festivaline hazırlandıklarını söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en zengin mutfaklarından birisine sahip olduğunu dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

"Burada 148 farklı yemek sergilendi ancak Adana'da 500'ü aşkın yemek çeşidi bulunuyor. Misafirlerimizin buradan mutlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılacaklarına inanıyorum. Lezzet Festivali, şehrin tüm turistik tesislerini dolduruyor. Amacımız, festivalde taksicisinden sokak lezzetçisine, otelcisinden esnafına kadar herkesin kazanması. Festivale herkesi bekliyoruz."

Köşger, Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvurunun nihai kararının Semerkant'ta 30 Ekim'de yapılacak toplantıda açıklanacağına dikkati çekerek, "Türkiye'den Adana tek aday olarak gitti. Bu yıl inşallah çoktan hak etmiş olduğumuz bu ünvanı alacağız. Adana, Türkiye'nin gastronomi şehirlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de festivalin kentin lezzetlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını anlattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde organize edilen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festivalde, şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri ve ödüllü festival koşusu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.