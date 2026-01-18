Ordu'da "9. Keyfalan Kış Festivali" düzenlendi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde "9. Keyfalan Kış Festivali" gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen festival kapsamında, en güzel çoban ve av köpeği yarışması, odun kesme yarışması, kızakla kayma ile off-road yarışmaları düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada, güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirterek, soğuk havaya rağmen yaylaya gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Güler, festivalin okulların yarıyıl tatiline denk gelmesiyle çocukların aileleriyle eğlenme imkanı bulduğunu ifade ederek, bu gibi festivallerin devam edeceğini söyledi.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise festivale gurbette yaşayan binlerce Mesudiyelinin katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve Güler, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Katılımcılara pancar çorbasının ikram edildiği festival, yöresel sanatçıların söylediği şarkıların ardından sona erdi.