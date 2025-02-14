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86 Yaşındaki Çiftin Evlilik Sırrı: Sabır ve Sevgi

86 Yaşındaki Çiftin Evlilik Sırrı: Sabır ve Sevgi
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halit ve 85 yaşındaki Fadim Turan çifti, 1955 yılından bu yana süren evliliklerinde sabır ve sevgi ile mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Gençlere evliliklerinde dayanışmanın önemini anlatıyorlar.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halit ile 85 yaşındaki Fadim Turan çifti, evliliklerini ilk günkü gibi sevgiyle sürdürüyor.

Turan çifti, 1955 yılında ailelerinin tanıştırması sonucu hayatlarını birleştirdi.

Mutlu evliliklerinin sırrının sabır ve sevgi olduğuna inanan çift, zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyor.

Halit Turan, AA muhabirine, ailelerin tanıştırması sonrası yaptıkları evliliklerini sağlam temeller üzerine oturttuklarını söyledi.

Eğer iki kişi birbirine sahip çıkarsa evliliğin devam edeceğini belirten Turan, "Şimdi gençler severek evleniyor ama geçinemeyince hemen ayrılıyorlar. Biz ise sabrettik, anlaştık." dedi.

Fadim Turan ise eşiyle yılların çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Mesut bir hayat sürdüklerini aktaran Turan, mutlu bir yuvada birlikte sevgiyle zaman geçirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Kültür Sanat
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