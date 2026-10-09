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85 yaşındaki ressam Saadet Erdoğan, 28. sergisini Edremit'te açtı

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85 yaşındaki ressam Saadet Erdoğan, 28. sergisini Edremit'te açtı
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Burhaniye'de 60 yıldır resim yapan 85 yaşındaki ressam Saadet Erdoğan, 28. sergisini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde açtı. 5-9 Ekim arası her gün 17.00'a kadar açık kalan ve 79 eserin yer aldığı sergi ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, 60 yıldır resim yapan ressam Saadet Erdoğan 28. sergisini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde açtı. Açılışta ressam Erdoğan'ın torunu Kaya Dadalı'da piyanoyla eşlik etti.

Şükrü Tunar Kültür Merkezinde 5-9 Ekim arası her gün saat 17. 00' a kadar açık kalan sergi ilgi gürdü. 60 yıldır sergi açtığını kaydeden 85 yaşındaki Burhaniyeli ressam Saadet Erdoğan sergiyi gezenlere teşekkür etti. Resim yapmayı çok sevdiğini kaydeden Saadet Erdoğan "28. sergimi Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde açtım. Sergide 79 eserim yer aldı. Sergimiz ilgi gördü. Resim yapmaya devam ediyorum. Sergilerimiz devam edecek. Bizi yalnız bırakmayan sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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