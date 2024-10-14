Üye Girişi
Haberler

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 1,5 Milyon Katılımcı Hedefliyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 1,5 Milyon Katılımcı Hedefliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1,5 milyon kişinin katılmasını hedeflediklerini açıkladı. Festivalde yerel mutfakların tanıtımı ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 milyon kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

"Kökleriyle Adana" temasıyla 17-20 Ekim'de düzenlenecek festivalde ziyaretçileri ağırlayacak çadırlarla kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı stantlar kuruluyor.

Şeflerin sunumlarıyla renklenecek festivalde, söyleşiler, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleriyle ödüllü festival koşusu yapılacak.

"Son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz"

Vali Yavuz Selim Köşger, gazetecilere, Adana'nın gastronomide dünyada haklı şöhrete sahip olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda lezzetin tadılabileceğini belirten Köşger, "Adana'nın diğer şehirlerden farkı 24 saat canlı hayata sahip olması. Dinamik bir yeme içme sektörü var. Kentte önce gözünüzü sonra gönlünüzü doyuran muhteşem gastronomi kültürü ve lezzet şöleni var." dedi.

Köşger, festivale geçen yıl 923 bin kişinin katıldığını anımsatarak, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin kişinin katıldığı açıklandı. Biz de festival için 1,5 milyon katılımcı hedefi koyduk. Bunun üzerinde katılım bekliyoruz. Adana'da son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Festivalde gıda israfı sorununa da değinileceğini vurgulayan Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu sene Birleşmiş Milletlerle gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliğine ve gıda israfına atıf yapan bir bölüm var. Adana'da üretilen gıda ürünlerinin daha etkin şekilde kullanılması ve dünyaya tanıtılmasıyla ilgili dünya şeflerinin katıldığı programlar var. Michelin yıldızlı şeflerin Adana lezzetlerini yorumlayacakları dolu dolu bir program olacak."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

Yavuz Selim Köşger Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Gastronomi Festival Kültür Yaşam adana

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

 Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya İsrail maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi? İzlanda Türkiye maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Türkiye maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? TV8 canlı izle! (İZLANDA-TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz reklamsız donmadan canlı izleme linki Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak? Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.