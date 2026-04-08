Hatay'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği yapıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman kadınların el emeği ürünleri sergilendi. Kaymakam Ayhan Akpay, sosyal projelerin önemine vurgu yaparak, Roman topluluğuyla dayanışmanın süreceğini belirtti.

Kaymakam Ayhan Akpay, Kaymakamlık ve Belediye işbirliğiyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ahlat Konteyner Kent'te gerçekleştirilen programın açılışında, geçen yıl ilkini düzenledikleri kutlamanın ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaymakam Akpay, "Bizler sadece bugünde değil, sizlerle her zaman beraberiz. Sosyal alanlarda nasıl projeler üretebiliriz diye gayret içerisindeyiz." dedi.

Programda, Roman kadınların hazırladığı el emeği ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Hatay Kütüphane Müdürlüğü tarafından gezici kütüphane aracılığıyla çocuklara boyama kitabı hediye edilen etkinlikte, palyaçolar çocukları eğlendirdi.

Etkinlikte, Romanlar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
