8. Doğal Yaşam Festivali Santral İstanbul'da

"Bu Festival Bizim" sloganıyla düzenlenen "8. Doğal Yaşam Festivali", 27-28 Eylül'de Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleşecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre festivalde, sağlıklı yaşamın sırları, doğal yaşam bilinci ve aydınlatıcı bilgiler işlenecek.

Doğal yaşamın sadece bir trend değil, bir dönüşüm olduğunu vurgulayan festival, bilgi, deneyim ve eğlenceyi bir araya getirecek. Seminerler, söyleşiler, sahne performansları, atölyeler ve ücretsiz etkinliklerle dopdolu bir program sunan festivalin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Alanında yetkin doktorlar, uzmanlar ve akademisyenler doğal yaşamın farklı boyutlarını festivalde ele alacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler ise organik gıdalar, ekolojik temizlik ürünleri ve doğal kozmetiklerle stantlarda yerini alacak. Katılımcılar, doğal ürünleri deneyimlemenin yanı sıra sağlıklı yaşamın bilimsel temellerini de öğrenme fırsatı bulacak.

Derya Baykal 27 Eylül'de iki söyleşi yapacak

Oyuncu ve sunucu Derya Baykal, festival kapsamında 27 Eylül'de Ebru Demirhan ve Tuna Kamhi ile iki söyleşi gerçekleştirecek.

Virgül Kitap Kulübü etkinliğinde ise Sibel Kırcadere Uslu'nun katılımıyla "Gece Yarısı Kütüphanesi" adlı kitabın okuması gerçekleşecek.

Aslı Taşdemiroğlu'nun aromaterapi atölyesinde doğal yağların dünyasına yolculuk yapan katılımcılar, astrolog Ozan Güner'in 2026'ya ilişkin yorumunu dinleme fırsatı da bulacak.

Şifa Çemberi ile Kişisel Gelişim etkinlikleri 28 Eylül'de gerçekleşecek

Elif Yediler Teziş ve Seda Nur Kaya Göncü'nün "Şifa Çemberi" etkinliği ile Aret Vartaryan'ın "Kişisel Gelişim" konulu söyleşisi 28 Eylül'de gerçekleşecek.

Festival kapsamında Türsav (Türk Sinema Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen halka açık "Doğanın Ruhu" temalı kısa film yarışmasını kazananlar 28 Eylül'de festival alanında düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak. Yarışmada birinci olan film 100 bin lira, ikinci olan film 50 bin lira, üçüncü olan film ise 25 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.