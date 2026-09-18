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8,5 asırlık Göğceli Camii geleceğe hazırlanıyor

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8,5 asırlık Göğceli Camii geleceğe hazırlanıyor
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan yaklaşık 850 yıllık Göğceli Camii’nde, yapının özgün dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan yaklaşık 850 yıllık Göğceli Camii'nde, yapının özgün dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen restorasyon projesi kapsamında caminin aslına uygun şekilde ihya edilmesi için 32 milyon 730 bin lira bütçe ayrıldı. Selçuklu dönemine tarihlenen ve yapımında çivi kullanılmadan "çantı" olarak adlandırılan kurt boğazı geçme tekniğinin kullanıldığı tarihi camide çalışmalar, Şubat 2026'da başladı.

Ahşap yapı titizlikle korunuyor

Restorasyon kapsamında caminin yüzyıllardır ayakta kalmasını sağlayan ahşap yapının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Caminin çatısında, yapının geleneksel mimari özelliklerine uygun olarak özgün "hartama" sistemine dönülmesi için çalışma gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra kalem işleri ve ahşap unsurların olumsuz hava koşullarından korunması amacıyla geçici koruyucu çatı uygulaması yapılıyor. Yapının statik sorunları da onaylı restorasyon projesi doğrultusunda giderilirken, ahşap yüzeyler haşerelere karşı özel ilaçlarla korunuyor.

Elektrik ve yangın güvenliği yenileniyor

Restorasyon projesi kapsamında tarihi yapının elektrik tesisatı da tamamen yenileniyor. Caminin enerji ihtiyacına yönelik jeneratör desteği sağlanırken, olası yangınlara karşı saha tipi yangın dolaplarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15'i aşarken, restorasyonun 20 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

UNESCO sürecine hazırlanacak

Restorasyonun tamamlanmasıyla Göğceli Camii'nin özgün mimari kimliğinin korunarak yeniden ibadete tam kapasiteyle açılması hedefleniyor. Yaklaşık 8,5 asırlık geçmişiyle Anadolu ahşap mimarisinin önemli örneklerinden biri olan tarihi yapının, restorasyon sürecinin ardından UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne sunulması için de tescil çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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