Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda sonuçlar açıklandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk sanatının en köklü ve saygın yarışmalarından biri olan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 77'ncisi bu yıl da yoğun katılım ve güçlü bir seçkiyle sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma, çağdaş sanat üretimini destekleyen yapısıyla dikkat çekti. Bu yıl yarışmaya başvuran 783 eser, alanında yetkin isimlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Yarışmanın seçici kurulunda Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turhan Çetin, Seramik Sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Maltepe Üniversitesi'nden Dr. H. Erkan Özdilek ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı temsilen de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı.

12 ESER BAŞARI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Değerlendirme sonucunda 'Resim', 'Heykel', 'Özgün Baskı Resim' ve 'Seramik' kategorilerinin her birinden 3'er eser olmak üzere toplam 12 eser başarı ödülüne, 39 eser ise sergilenmeye layık görüldü. 'Resim' kategorisinde Derya Yılmaz (Bir Yaz Günü), Emre Çalış (Yapay Ağırlık) ve Salih Çakar (Göç), 'Heykel' kategorisinde Doğan Karakılıç (Dokunuş), Soner Özdemir (Cehalet Mutluluktur) ve Yıldız Özer (Kayıp Siluetler), 'Özgün Baskı Resim' kategorisinde Beyza Özbay (Köklerin Sınırında), Mehmet Paşalı (Ütopya 2) ve Zehra Çiçek (Donmuş Hafıza), 'Seramik' kategorisinde ise Emre Can (Zaman Eğrisi), Selim Çınar (İçimdeki Mavi) ve Sıla Berfin Ercan (Kelam-ı Zehir) eserleriyle başarı ödülü aldı. Başarı ödülüne layık görülen sanatçıların her biri 45 bin lira ve başarı belgesi ile sergide yer alacak eser sahipleri ise 15 bin lira ve katılım belgesi alacak. Yarışma kapsamında toplam 1 milyon 125 bin lira para ödülü verilecek.

51 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın seçici kurulunca belirlenen toplam 51 eser de yarışma kapsamında düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi açılış tarihleri ve ödül törenine ilişkin program daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. 77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda ödüle layık görülen isimlere https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.