75 Yaşındaki Elmacı Dede, Askerlere Üzüm İkram Etti

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bağından topladığı üzümleri İzmir'e getirdi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, Denizli'de ikamet ettiğini ve yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini anlattı.

Bu iş için yüzbinlerce kilometre yol yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amacım nerede askerimiz varsa onlara manevi bir destek vermek. Elma hasadına 1,5 ay kaldığı için üzüm hasat edip Ege Ordusu Komutanlığı'na getirdim. Bizim askerimizin üzüme de elmaya da ihtiyacı yok ve en güzelini en iyisini yiyorlar. Benim tek gayem 75 yaşındaki 'Elmacı Dede'nin onları sevip saydığını, onların her koşulda yanlarında olduğunu göstermek ve gönüllerine girmek."

Askeri birlikleri ziyaret ve ikramlarına Fırat Kalkanı Harekatı ile başladığını anlatan Yılmaz, Suriye'ye ardından da Gazze'ye gitme planı yaptığını kaydetti.

Yılmaz, daha sonra kışlaya girerek askerlere dağıtılmak üzere minibüsüyle getirdiği üzümleri teslim etti.