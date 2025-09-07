744. Hayme Ana Anma Şenlikleri Başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına bu yıl 744'üncüsü düzenlenen anma ve göç şenlikleri başladı.

Ertuğrul Gazi'nin annesi ve "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana'yı anma etkinlikleri, kabri başında okunan duanın ardından mehteran gösterileriyle devam etti.

Halk oyunları, geleneksel okçuluk ve atlı gösterilerin yer alacağı şenlikte çeşitli kültürel etkinliklerle göç ruhu yeniden yaşatılacak.

Ayrıca konserler ve tarihi canlandırmalar, şenliğe renk katacak.

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları da bu yıl etkinliklerde yer alıyor. Gonca Hatun rolüyle Belgin Şimşek, Alaeddin Bey rolüyle Faruk Aran, Boran Bey rolüyle Yiğit Uçan ve Aykut Alp rolüyle Murat Boncuk, şenlik alanında katılımcılarla buluşacak.

Ses sanatçıları Seda Gökkadar, Esra İçöz ve "Dombra" şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov da sahne alacak.