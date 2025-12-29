Haberler

Şanlıurfalı 70 yıllık evli çift, sevgileriyle çevresine örnek oluyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 70 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Zeliha ve İsmail Esen, sevgi, sabır ve anlayışla dolu bir yaşam örneği sergiliyor. 9 çocuk, 107 torun sahibi olan çift, güçlü aile bağlarıyla çevresinin takdirini kazanıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 70 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeliha ve İsmail Esen çifti, birbirlerine duydukları sevgiyle çevresine örnek oluyor.

İlçeye bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde mutlu bir hayat süren 87 yaşındaki İsmail ve 85 yaşındaki Zeliha Esen çifti, 70 yıl önce evlendi.

Hayatlarını sevgi, sabır ve anlayış üzerine kuran çift, 6'sı erkek, 3'ü kız olmak üzere 9 çocuk sahibi oldu. Çiftin 107 torun ve torunlarının çocuğu bulunuyor.

Zorlukları birlikte aşan, sevinçleri paylaşan Esen çifti, güçlü aile bağlarıyla mahallede saygı görüyor.

"Hayatımız sevgiyle geçiyor"

İsmail Esen, AA muhabirine, uzun yıllardır çiftçilik yaparak ailesini geçindirdiğini söyledi.

Eşiyle geçen 70 yılı sevgi ve huzurla hatırladığını dile getiren Esen, "Gözümde bir gün gibi geçti. Hayatımız sevgiyle geçiyor. Hala da öyleyiz. Elhamdülillah birbirimizden razıyız. Hayatımızdan memnunuz." dedi.

Aile birlikteliğine verdikleri öneme dikkati çeken Esen, "Hepsi bir araya geldi mi birbirimizi gül gibi koklarız, torunlarımın hepsini tanıyorum, biliyorum ve onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Hayattaki en büyük dayanağının eşi olduğunu vurgulayan Esen, karşılıklı anlayış ve sabrın uzun evliliğin sırrı olduğunu belirtti.

Zeliha Esen de eşiyle mutlu bir yuva kurduklarını anlatarak, "Saygı ve sevgiyle bir hayat sürüyoruz. Eşim bugüne kadar hiç şikayet etmeden yanımda oldu." diye konuştu.

Çocukları ve torunları örnek alıyor

Esen çiftinin 56 yaşındaki oğlu Sait Esen, anne ve babasını her zaman örnek aldığını söyledi.

Kendisinin de çocuklarını evlendirdiğini ve torun sahibi olduğunu anlatan Esen, "Kimse ailesinden kopmasın, aileyi yük görmesin. Geleceğimizin teminatı ailelerimiz, evlatlarımız ve torunlarımızdır." dedi.

Esen'in 23 yaşındaki torunu Mehmet Sait Esen ise bayramlarda ya da önemli günlerde dedesinin evinde bir araya geldiklerini ve bunun güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Esen, dedesi ve nenesinin mutlu aile yaşantısını örnek aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
500

