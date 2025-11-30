Haberler

7 Kocalı Hürmüz Müziği Bursalı Seyirciden Tam Not Aldı

7 Kocalı Hürmüz Müziği Bursalı Seyirciden Tam Not Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadık Şendil'in yazdığı '7 Kocalı Hürmüz' müzikali Bursa'da sahnelendi. Müjdat Gezen'in yönettiği oyun, ünlü oyuncuların katılımıyla büyük ilgi gördü ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Sadık Şendil'in kaleme aldığı "7 Kocalı Hürmüz" müzikali Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyunu Müjdat Gezen yönetti.

Oyunda Çağla Şikel, Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Bilal Çatalçekiç, Ramin Nezir, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin ve Mehmet Fatih Dokgöz yer aldı.

Gecenin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı
Tek bir isimde kararsız! İşte Domenico Tedesco'nun derbiye çıkaracağı ilk 11

Tek bir isimde kararsız! İşte derbiye çıkaracağı ilk 11
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.