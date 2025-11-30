7 Kocalı Hürmüz Müziği Bursalı Seyirciden Tam Not Aldı
Sadık Şendil'in yazdığı '7 Kocalı Hürmüz' müzikali Bursa'da sahnelendi. Müjdat Gezen'in yönettiği oyun, ünlü oyuncuların katılımıyla büyük ilgi gördü ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
Sadık Şendil'in kaleme aldığı "7 Kocalı Hürmüz" müzikali Bursalı sanatseverlerle buluştu.
Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyunu Müjdat Gezen yönetti.
Oyunda Çağla Şikel, Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Bilal Çatalçekiç, Ramin Nezir, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin ve Mehmet Fatih Dokgöz yer aldı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat