64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde Eşek Yarışmaları Düzenlendi

Akşehir'de düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek yarışmaları yapıldı. Yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dereceye girenlere plaket ve para ödülleri verildi.

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde "Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek" yarışmaları düzenlendi.

Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda ilk olarak grup elemeleri yapıldı.

Elemeleri kazananlar, Eşeğe Düz Binme ve Eşeğe Ters Binme yarışlarında 10'ar kişiyle mücadele etti.

Eşeğe Düz Binme Yarışları'nda, İbrahim Vanli birinci, Mevlüt Vanli ikinci Ali İbiş ise üçüncü oldu.

Eşeğe Ters Binme Yarışları'nda Mevlüt Vanli birinciliği, İbrahim Vanli ikinciliği, İbrahim Aslan da üçüncülüğü elde etti.

Temsili Nasreddin Hoca ve jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, "En Güzel Gözlü Eşek" ise Ali İbiş'in "Uzun Kulak" adlı eşeği oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere plaket ve para ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile siyasi partilerin temsilcilerinin yanısıra vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Başkan Akkaya ve Nasreddin Hoca da eşeğe binerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.