AKŞEHİR Belediyesi tarafından 6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, sona erdi. 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen şenlik, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde 24 Ocak'ta başlayan şenlik, dokuz gün boyunca müzikten tiyatroya, söyleşilerden atölyelere, spordan sergilere ev sahipliği yaptı. İlk gün, stant alanlarının açılması ve üniversite topluluklarının katılımıyla başladı. Ardından Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenci toplulukları; gastronomi, bilimkurgu, biyolojik bilimler, afet farkındalığı ve rekreasyon alanlarında kurdukları stantlarla şenliğe renk kattı. 'Kuruluşundan Günümüze Türkiye' başlıklı söyleşide ise Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, tarihsel perspektifiyle gençlerle buluştu.

Şenlik boyunca müzik, farklı türleriyle sahnede yer buldu. Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov'u Anma Konseri, duygu dolu anlara sahne oldu.

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konserinde sahne alan Gizem Öksüz ve Orkestrası, seslendirdikleri eserleri; başta Aybüke Öğretmen olmak üzere öğretmenler, şehitler ve deprem şehitlerine armağan etti. Konser sonunda İzmir Marşı'nın tek bir ağızdan söylenmesi, izleyenlere unutulmaz bir onur yaşattı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde ayrıca KTO Karatay Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Bavyera Müzik Grubu ve üniversite müzik toplulukları sahne aldı. Şenliğin en coşkulu gecelerinden biri ise Erkan Sandık & 90's Pop Konseri ile yaşandı. 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla salonu dolduran izleyiciler, şenliği adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

SAHNE SANATLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Şenlik kapsamında sahne sanatları da önemli bir yer tuttu. Dünya Salon Dansları Gösterisi, halk dansları ekipleri, pantomim ve meddah gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Tiyatro alanında ise 'Dün, Bugün, Yarın' ve 'Aşk Perisi' adlı oyunlar sahnelendi. Salonları dolduran izleyiciler, gençlerin sahne performanslarına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle meddah gösterileri ve Nasreddin Hoca temalı anlatılar, Akşehir'in kültürel mirasına güçlü bir gönderme oldu.

ATÖLYELER, SPOR VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİYLE DOLU DOLU GÜNLER

Şenlik süresince çocuklara ve gençlere yönelik oyun şenlikleri, dart ve bocce turnuvaları, strateji oyunları, fiziksel parkur etkinlikleri ve spor yarışmaları düzenlendi. Atölye çalışmalarında ise yapay zeka destekli görsel hafıza çalışmaları, mobilografi eğitimleri ve uygulamalı fotoğraf gezileri gerçekleştirildi. Belgesel film gösterimleri ve yönetmen katılımlı söyleşilerle çevre, kültür ve toplumsal hafıza konuları ele alındı.

"Gençler Buluşuyor & Konuşuyorö başlığıyla düzenlenen söyleşilerde ise güvenli ilişkiler, kariyer planlaması ve değişen dünya başlıkları masaya yatırıldı.

'BU ŞENLİK, GENÇLİĞE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİDİR'

Şenliğin kapanışında değerlendirmelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, üniversite gençliğini Akşehir'de yeniden böylesine güçlü bir atmosferde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Köksal, 20 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan şenliğin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şenlik, gençlerimize verdiğimiz değerin ve onlara duyduğumuz güvenin açık bir göstergesidir. Akşehir'i sadece geçmişiyle değil, gençliğiyle, enerjisiyle ve geleceğiyle de güçlü bir kent haline getirmek istiyoruz. Günler boyunca salonları dolduran, coşkularıyla şenliğe anlam katan tüm üniversiteli gençlerimize teşekkür ediyorum."

Köksal, şenlik boyunca sanatın, müziğin, tiyatronun ve sporun bir arada yaşandığını belirterek, özellikle İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesinin kendileri için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi. Köksal sözlerini, "Cumhuriyetimizin değerlerini, Atatürk sevgisini ve birlik duygusunu gençlerimizle birlikte yaşamak bizim için tarifsiz bir gururdu. Akşehir Belediyesi olarak gençlerin sosyal yaşamını destekleyen etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.