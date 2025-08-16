5. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu Gerçekleşti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu gerçekleştirildi.

Kızko Sahili'nde Gömeç Su Altı Galerisi'ni oluşturabilmek amacıyla 11 Temmuz'dan bu yana süren çalışmalarda aralarında ayaklarıyla resim yapan engelli sanatçı Yusuf Arslan'ın yanı sıra Arjantin'den Laura Cristina Marcos, Çin'den Jiang Chu, İran'dan Esfandiyar Moradpour, Türkiye'den de Hakan Şengönül, Sanem Tufan Avcı Tunç Şendağ gibi önemli heykeltıraşlar ter döktü.

Mehmet Ali Demirci, Yusuf Demir, Yağmur Naz Tanrıver, Yasemin Nilay Soykan'ın da ustalarına yardımcı oldukları sempozyumda yapılan ve dalış turizmi için suyun altına indirilecek olan heykellerle Gömeç Belediyesi tarafından halkın hizmetine sokulan eski bir otobüsün tost, çay-kahve satışı için mutfak haline dönüştürüldüğü Kafebüs Travla'nın açılışı Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağcı, sempozyuma katılan sanatçılara plaket ve çeşitli hediyeler verdi.