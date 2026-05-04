5. Sinop Film Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 5. Sinop Film Festivali başladı.

Festivalin, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış resepsiyonuna, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, oyuncular ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kent olarak 5'inci kez bir film festivaline ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi.

5 yıl önce yerel ölçekte başlayan Sinop Film Festivali'nin her geçen yıl büyüyerek, gelişerek devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, festivale verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise Sinop'un 5 yıldır aralıksız olarak sanatla, sanatçıyla anılmasından son derece memnuniyet duyduklarını aktararak, emeği geçenleri kutladı.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan da bir fidan olarak gördükleri festivalin, her geçen yıl bir ağaç gibi dallanıp, budaklandığına şahit olduklarını belirterek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Resepsiyonda ayrıca Vadullah Taş'ın "Nostaljik Sinema Sergisi" izlenime sunuldu.

Resepsiyonun ardından yönetmenliğini Gökhan Arı'nın yaptığı "Bi Umut" filminin gösterimi yapıldı.

Nirengi Kültür Sanat Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
