Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Çal ilçesi genelindeki 43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla ilgili yüzey araştırması yaptı. Çalışmada Osmanlı dönemine ait 2500 mezar taşı incelenerek, kayıt altına alındı. Mezar taşlarının incelenmesi sonucunda 2 bin 500 Çallı'nın kimliği belirlendi. Sonuçlar kitap haline getirilecek ve yöre insanı atalarına ait mezarları bulmuş olacak.

43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşları incelendi

Mezar taşlarında yapılan inceleme sonucu 2 bin 500 Çallı'nın kimliği belirlendi

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Çal ilçesi genelindeki 43 mezarlıkta Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla ilgili yüzey araştırması yaptı. Çalışmada Osmanlı dönemine ait 2500 mezar taşı incelenerek, kayıt altına alındı.

Çal'ın tarih ve kültürel hayatına ışık tutacak çalışma, PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve 8 kişilik ekibiyle yürütülüyor. Ekip, 3 hafta içinde 43 mezarlıkta 2 bin 500 Osmanlı dönemine ait mezar taşı tespit etti. Mezar taşları okundu ve hepsi de kayıt altına alındı. Sonuçlar kitap haline getirilecek ve yöre insanı atalarına ait mezarları bulmuş olacak.

"İnsanlar, atalarının mezarlarını bulabilecek"

PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, yaptıkları bilimsel çalışmaya katkıda bulunan yerel yöneticiler ve yöre halkına teşekkür etti. Beyazıt, bu yıl Çameli ilçesinde de Osmanlı dönemine ait bin mezar taşını kayıt altına aldıklarını söyleyerek, "İncelediğimiz mezar taşlarının kime ait olduğunu belirledik. Bu çalışma kitap haline getirilecek. Günümüz gençleri, 5-6 kuşak öncesi atalarının mezarlarını bulabilecek. Mezar taşları sadece insanların kimliğini değil, o dönemin sosyal-kültürel hayatını da anlatıyor. Dini inançlarını tespit ediyoruz. Osmanlı Türkçesini hatırlıyor, Türkçe'nin ne kadar zengin dil olduğunu görüyoruz. Çal'da 2 bin 500 Çallı'nın mezar taşını kayıt altına aldık. Çok verimli bir çalışma oldu" diye konuştu.

PAÜ ekibinin Çal mezarlıklarındaki çalışmasının bu hafta sonu tamamlanacağı kaydedildi.