37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'da Başladı

Bursa'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 16 ülkeden halk dansları topluluklarının katılımıyla başladı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, dans gösterileri sahnelendi.

Yarışmaya, Arjantin, Bulgaristan, Çin, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden dansçılar katıldı.

Sahneye çıkan kılıç kalkan ekibi ve Karagöz Halk Dansları Topluluğu, gösterileriyle alkış aldı. Daha sonra sahneye çıkan diğer halk dansları ekipleri, gösterilerini sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, programda yaptığı konuşmada, sanatın kentlerin yaşanabilir olması noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın bu yıl 37'ncisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Bozbey, "Yarışmada, sesler danslarla, kültürler insanlarla buluşuyor. Bu yıl yarışmaya 16 yabancı ve 25 Bursalı dans topluluğu katılıyor." ifadesini kullandı.