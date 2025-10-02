32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'La Traviata' ile Kapanış Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'da düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "La Traviata" operası ile kapanış yaptı.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde Verdi'nin ölümsüz eseri "La Traviata" operası sahnelendi.

İlk günden itibaren sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde büyük coşkuya sahne olan festivalde biletler günler öncesi tükendi.

Kapanış gecesinde sahneye çıkan Özbekistan'ın köklü sanat kurumu Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Konstantin Kamynin rejisi ve orkestra şefi Viacheslav Chernukho-Volich yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde "La Traviata"yı sahneledi.

Adını büyük şair ve düşünür Ali Şir Nevai'den alan Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, festivaldeki varlığıyla kültürel bir köprü kurdu.

Temsili, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan, Özbekistan Kültür Bakanlığından Saidakhon Dadamirzayeva ve Orifjon Fayziyev ile Ali Şir Nevai Devlet Opera ve Balesi Tiyatrosundan 10 kişilik heyet de izledi.