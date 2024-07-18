32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Başladı

Trabzon'da düzenlenen "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali", resim sergisinin açılışıyla başladı.

Festival, Uluslararası Akçaabat Bilim Kültür Sanat Derneği sanatçılarının eserleri resim sergisinde sunuldu.

Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Kaymakam Yusuf Cankatar ve Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez de katıldı.

Festival kapsamında Hamamçimeni Çarşısı'nda halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

21 Temmuz'a kadar devam edecek festival, tiyatro, çalıştay, konferans, sergi, konser ve halk oyunları gibi etkinliklerle devam edecek.