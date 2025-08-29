32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Adana Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen Biket İlhan, Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek. Ödül töreni 22 Eylül'de yapılacak.
Adana Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.
Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.
Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat