32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a verildi.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un üstlendiği gecede, Eray İnal'ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project "Film Müzikleri Konseri" verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, önemli bir gecede bir araya geldiklerini söyledi.

Değerli isimlere ödül vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Geçer, "Bu ödüller onların emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından ödüle layık görülen oyuncu Mehmet Aslantuğ ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in elinden alırken, Meral Orhonsay rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.