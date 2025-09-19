32. Altın Koza Film Festivali 'Barış, Özgürlük ve Umut' Temalarıyla Başlıyor

ADANA Büyükşehir Başkan Vekili Güngör Geçer, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak Altın Koza Film Festivali'ni 'barış, özgürlük ve umut' temaları ile planladıklarını belirterek, "Zeydan Karalar Başkanımızın 'Altın Koza'da istikrar' geleneğini sürdürüyoruz" dedi.

32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 32. Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan, İsmail Timuçin, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, ve Mahmut Göğebakan kamuoyunu bilgilendirdi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Vekili Güngör Geçer; "Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak zor günlerden geçtiği bu dönemde, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak festivalimizi; 'barış, özgürlük ve umut' temaları ile planladık. Geçmişte zaman zaman ara verilen festivalimizi, Zeydan Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. İstikrarımızı sürdüreceğiz ve sinemanın barış, umut, özgürlük olduğunu söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Zeydan Karalar'la beraber Adana'nın sanatıyla, festivalleriyle, fuarlarıyla, gastronomisi ve güzellikleriyle anılan bir kültür kenti haline geldiğini anlatan Güngör Geçer, "Tüm bu büyük organizasyonlar ve güzellikler halkımızın yoğun ilgisi ile birleşince ortaya doğal bir başarı çıktı. Hemşehrilerimiz sanata daima içten bir yakınlık ve ilgi gösterdi. Halkımız festivale yıllarca sahip çıktı, salonlar doldu, taştı, film gösterimleri toplu bir şenliğe dönüştü" diye konuştu.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Samancılar, Altın Koza'da 7 yıldır görev yaptığını belirterek, insanın doğup büyüdüğü kente hizmet etmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu kaydetti. Usta Sanatçı Menderes Samancılar, bu yıl festivalde işlenecek temalardan bahsetti.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,