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300 Yıllık Tarihi Su Değirmeni Meydancık Köyü'nde Hayat Buluyor

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Artvin'in Meydancık köyünde 300 yıllık su değirmeni, köylülerin imece usulü ile mısır öğütmek için kullanılmaya devam ediyor. Geleneksel yaşam tarzını sürdüren köy halkı, tarihi değirmeni ortak olarak kullanıyor ve kültürel zenginliklerini nesilden nesile aktarma gayesi taşıyor.

Artvin'de 300 yıllık su değirmeni kullanılmaya devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Köyde yetiştirilen mısırlar, imece usulüyle seçildikten sonra sırayla aileler tarafından bu tarihi değirmende öğütülüyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Meydancık köyünde geleneksel yaşam devam ediyor. Mimarisi, kültürü ve doğasıyla dikkat çeken Maydancık köyü tescilli yöre motifli ahşap evleriyle sakin şehrin gözde köylerinden biri.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan köy halkı, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor. 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Köyde yetiştirilen mısırlar, imece usulüyle seçildikten sonra sırayla aileler tarafından bu tarihi değirmende öğütülüyor. Köy halkı, değirmenin anahtarını kapının yanına bırakıyor. İhtiyacı olanlar, diledikleri zaman gelip işlemlerini tamamlayıp, temiz bırakarak değirmeni kullanıyor. Görevlisi olmayan değirmen, bu düzenle köylülerin ortak kullanımı için hizmet vermeyi sürdürüyor.

Artvin'in doğal ve kültürel zenginliklerinden biri olan bu tarihi su değirmeni, köyde sürdürülen geleneksel tarım yöntemlerinin bir parçası olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Köyde yapılan değirmenlerin ustasının olmadığını köy halkının birlikte yaptığını ifade eden yöre halkından Onur Ekin "Köyde her evde bir değirmen kullanan usta olur. Bizim evde babaannem kullanır. Ben de babaannemden öğrendiğim kadarıyla mısır öğütmeye çalışıyorum. Köy halkının bu zamana kadar aktardığı kültürü gelenekleri bizde nesilden nesille aktarmaya çalışıyoruz. Köy değirmeninin 300 yıllık olduğu söyleniyor. Köydeki ev halkı sırayla değirmendeki mısırını öğütüp kışlık yiyecekleri hazır edip hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Kültür Sanat
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