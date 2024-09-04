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30 Yıldır Topladığı Eşyaları Sergiliyor

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Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Murat Tatlı, köyünün kültürünü yaşatmak için 30 yıldır topladığı tarım aletleri ve ev eşyalarından küçük bir müze oluşturdu.

30 yıldır topladığı yaklaşık 200 yıllık eşyaları evinin bahçesinde sergiliyor

Biriktirdiği yaklaşık 200 yıllık objelerle evini adeta bir müzeye çevirdi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Murat Tatlı, köyünün kültürünü yaşatmak için 30 yıldır topladığı tarım aletleri ve ev eşyalarından küçük bir müze oluşturdu.

Mut ilçesine bağlı Kale Mahallesinde yaşayan Murat Tatlı(59), 30 yıldır biriktirdiği yaklaşık 200 yıllık objelerle evini adeta bir müzeye çevirdi. Köyünün yörük kültürünü yaşatmaya çalışan Murat Tatlı, hobi olarak başladığı bu işi şimdi daha da önemseyerek kültür mirasına döndürmeye çalışıyor. Çocukluğunda başlayan koleksiyon merakını uzun yıllardır sürdüren Tatlı, özenle baktığı araç gereçleri eski evinin bahçesinde sergiliyor.

Evinin bahçesinde kurduğu alanda, tarım aletleri, işlemeli ahşap kapılar, av tüfeği, eski radyolar, güğümler, kar çorapları, mutfak aletleri, halı tezgahı gibi 100'e yakın birçok köyüne ait tarihi eşyaları toplayarak sergileyen Tatlı, tarihi değer taşıyan eserleri hobi olarak toplamaya başladığını kaydetti. Tatlı, değerleri gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda tarihe sahip çıkılması gerektiğini amaçladığını ifade etti.

"Müze olmuş olsa birçoğunu bağışlarım ve sergilerim"

Tarihi eşyaları biriktirmeye hobi olarak başladığı dile getiren Tatlı, "Eşyalarda kimini dedemden, kimini babamdan, kimini annemden, kimini sağdan soldan atadan öteden, kimini komşudan böyle bir şeyler biriktirdim. Biriktirmeye de çalışıyorum. Aşağı yukarı 30 senedir evleneli beri bu işe meraklıyım. Her şeyin eskisine meraklıyım. Yeni nesil birçoğu benim ayarımda olanlar biliyor ama bizden aşağıdakileri çok da bilmez. Birimizde olmasını ben istiyorum. Mesela müze olmuş olsa birçoğunu bağışlarım ve sergilerim. Şimdi onun için bizim Mut'umuzun ürünü başka yere gitmesin öyle istiyorum. Buraya öğrenciler meraklılar gelsinler baksınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Güncel Mersin Tarım Mut

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