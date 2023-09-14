30. İzmir Avrupa Caz Festivali Frank Sinatra Konseriyle Başladı
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 30. İzmir Avrupa Caz Festivali, Ömür Göksel'in Frank Sinatra şarkıları konseriyle başladı. Festival, çeşitli konserler, söyleşiler ve atölyelerle 27 Eylül'e kadar devam edecek.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 30. İzmir Avrupa Caz Festivali, Ömür Göksel'in Frank Sinatra şarkıları konseriyle başladı.
Goethe Enstitüsü İzmir, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen festivalin ilk programı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Zafer Çebi Orkestrası'nın eşlik ettiği Ömür Göksel, Frank Sinatra'nın şarkılarını seslendirdi.
Çeşitli söyleşiler ve atölyelerin yanı sıra dünyaca ünlü üçlüler Uri Gincel, Fabio Zeppetella Organ, Vein ve Kora Jazz'ın konser vereceği festival, 27 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.