30. İzmir Avrupa Caz Festivali Frank Sinatra Konseriyle Başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 30. İzmir Avrupa Caz Festivali, Ömür Göksel'in Frank Sinatra şarkıları konseriyle başladı. Festival, çeşitli konserler, söyleşiler ve atölyelerle 27 Eylül'e kadar devam edecek.