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3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Sona Erdi

3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Sona Erdi
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Adana Valiliği himayesinde düzenlenen 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, 350 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Ziyaretçiler çeşitli tespihler ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı.

Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi.

Ürünler hakkında bilgi alan katılımcılar, alışveriş yapma imkanı buldu.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine, 8'inci kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin fuara ilgiyi artırdığını söyledi.

Ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını dile getiren Yılmaz, "Her sene daha kapsamlı ve güzel bir fuar düzenlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Tespih ustası Murat Ongun da mesleğini 10 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, "Ziyaretçiler burada farklı malzemelerden yapılmış tespihler gördü. Biz de kendi işçiliğimizi tanıtmaya çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Kültür Sanat

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