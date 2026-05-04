Haberler

3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali 12 Mayıs'ta başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali", 12 Mayıs'ta başlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali", 12 Mayıs'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, OBBKT'nin Türkiye'nin en eski ve köklü şehir tiyatrolarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, 62 yıldır perdelerini kapatmayan OBBKT'nin sanatın ve tiyatronun büyüleyici dünyasına bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Festivalin 24 Mayıs'ta sona ereceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ordu Şehir Tiyatroları Festivali dopdolu bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, farklı şehirlerden gelen, şehir tiyatrolarının ve belediye tiyatrolarının oyunlarını Ordu seyircisi ile buluşturmayı hedefliyor. 9 farklı şehir ve belediye tiyatrosunun katılacağı festivalde, OBBKT'nin bu sezon sahnelenmeye başlayan "Bir Şehnaz Oyun", "O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise" ve "İyi Geceler Ölü Kediler" adlı oyunlarının da gala programları gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden