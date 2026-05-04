Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali", 12 Mayıs'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, OBBKT'nin Türkiye'nin en eski ve köklü şehir tiyatrolarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, 62 yıldır perdelerini kapatmayan OBBKT'nin sanatın ve tiyatronun büyüleyici dünyasına bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Festivalin 24 Mayıs'ta sona ereceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ordu Şehir Tiyatroları Festivali dopdolu bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, farklı şehirlerden gelen, şehir tiyatrolarının ve belediye tiyatrolarının oyunlarını Ordu seyircisi ile buluşturmayı hedefliyor. 9 farklı şehir ve belediye tiyatrosunun katılacağı festivalde, OBBKT'nin bu sezon sahnelenmeye başlayan "Bir Şehnaz Oyun", "O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise" ve "İyi Geceler Ölü Kediler" adlı oyunlarının da gala programları gerçekleştirilecek."