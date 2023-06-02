Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 3. Metropolis Tiyatro Festivali renkli kortej yürüyüşü ile başladı.

Metropolis Antik Kenti'nde binlerce yıl önce yapılan sanat etkinlikleri, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Metropolis Tiyatro Festivali ile yeniden hayat buluyor.

Geçtiğimiz yıl otoriterlerden 'Yılın Tiyatro Festivali Ödülü'nü alan festival için Torbalı Belediyesi bu yılda dopdolu bir program hazırladı. Dört gün sürecek olan festival Cemali Tuncer Caddesi'nde Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Övünç Demir, ünlü sanatçılar Zihni Göktay, Yaşar Gündem ile tiyatro ekipleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej yürüyüşü Engelsiz Yaşam Parkı'nda sona ererken, alanda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve ünlü oyuncu Zihni Göktay konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekipleri güne özel gösteriler düzenledi.

TEKİN: FESTİVALİMİZ ULUSLARARASI BOYUT KAZANACA

Kortej yürüyüşünün ardından 'Nermin' isimli ödüllü dans tiyatrosu sahnelendi. Yaklaşık bin vatandaşın takip ettiği gösteri uzun süre ayakta alkışlandı.

Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tiyatro ekibine sergilemiş oldukları gösteri için teşekkür ederek, "Binlerce yıl oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kent'imiz, yeniden sanatla, tiyatroyla buluşuyor. Festivalimiz artık ödüllü bir festival. Ödüllü bir festivale yakışacak bir gösteri ile 3. Metropolis Festivali başladı. 'Bu işi başardık' diyebileceğimiz bir gösteriydi. Zihni Göktay hocamız bizi iki yıldır yalnız bırakmıyor. Onun gibi bir ustayı burada ağırlamak çok gurur verici. Kendisi kortejde bizden bu festivalin uluslararası boyut kazanması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki yıl festivalimizde uluslararası ekipler de yer alacak. Ayrıca bugün bu sahnede ilerleyen dönemlerde tiyatro ödülleri gecesi düzenlemek gibi bir hayalimiz var. İnşallah bunu da gerçekleştirebiliriz" dedi. Öte yandan yoğun ilgi ile karşılaşan usta sanatçı Zihni Göktay, "Tiyatroyu yaşatanlara, böylesi festivallerle önemini ortaya koyanlara çok teşekkür ederim. Ne zaman çağırırsanız gelirim" dedi.

BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

Dün başlayan ve binlerce yurttaşın takip ettiği festivalin ikinci günü ise çocuk tiyatrosu ile başlayacak. Saat 14: 00'da Pancar'da Balıkesir Sanat Merkezi tarafından sahnelenen "Bizim Gezegen" isimli çocuk tiyatrosu çocuklarla buluşacak. Çocuk tiyatrosunun ardından ise saat 18: 00'da Beyaz Kafe'de "Sanata Adanmış Yıllar" isimli söyleşi gerçekleşecek. Metin Güler Koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşide Ayşenil Şamlıoğlu, Turgay Tanülkü ve Zihni Göktay gibi ünlü isimler, Torbalılılarla buluşacak. Akşam 21.00'da ise İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı 'Çehov Vodvil' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunların tamamı ücretsiz.