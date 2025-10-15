29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Konser Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" ile 2025-2026 sezonunun ilk konserini gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda Cumhuriyet'in 102. yılına özel düzenlenen konserde, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.

Etkinlikte, Türk Dünyası coğrafyası ve Anadolu repertuvarına ait geleneksel müzik ve danslar izleyiciyle buluştu.

Renkli kostümler ve canlı performanslarla sunulan gösteriler, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Topluluk, Türk Dünyası'nın ortak ezgilerini ve danslarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı, kültür ve sanat değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.