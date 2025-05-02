26. Uluslararası Çiçek Festivali Bayındır'da Başladı

26. Uluslararası Çiçek Festivali Bayındır'da Başladı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen 'Uluslararası Çiçek Festivali', açılış töreniyle başladı. Belediye başkanları festivalin önemine vurgu yaptı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası Çiçek Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Caddesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Küçük Menderes'in Türkiye'nin en verimli havzalarından olduğunu belirtti.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da çiçeğin sevgi, duygu, barış, kardeşlik ve dostluk anlamına geldiğini ifade ederek festivali düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Uluslararası Çiçek Festivali", 4 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat
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