26. Uluslararası Çiçek Festivali Bayındır'da Başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası Çiçek Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Caddesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Küçük Menderes'in Türkiye'nin en verimli havzalarından olduğunu belirtti.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da çiçeğin sevgi, duygu, barış, kardeşlik ve dostluk anlamına geldiğini ifade ederek festivali düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Uluslararası Çiçek Festivali", 4 Mayıs Pazar günü sona erecek.