25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin açılışı gerçekleşti - Haberler

25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin açılışı gerçekleşti

ANKARA - 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin açılış gecesi Ankara'da gerçekleşti.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin açılış gecesi gerçekleşti. Ankara'da düzenlenen açılış gecesine Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Topkaya Sevinç, ünlü sanatçı Türkan Şoray ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede konuşan Türkan Şoray, "Sinemaya aşkla bağlanmış meslektaşlarım, sinemacı arkadaşlarım hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.25 yıl önce bir hayalimiz vardı. Bu hayalimiz kadın ve sinemaydı. Kadınlarımızın kültür ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini, emek verdikleri filmlerle kadın haklarını, eşitsizliğini ve problemlerini dile getirmelerini sağlamak amacımızdı. Bu 25 yıl içinde hayalimiz gerçek oldu. Bugün de 25. yılımızı kutluyoruz" dedi.

26 Mayıs-5 Haziran'da düzenlenecek festivalde Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 60'ı aşkın film gösterilecek.