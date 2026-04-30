25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde iki Çekyalı grup konser verdi

25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde iki Çekyalı grup sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı, Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalde Çekyalı sanatçılar Gabriela Matouskova, Adem Plsek, Stepanka Plockova ve Eliska Tkadlcikova, klarnet, fagot, çello ve piyano enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Sanatçılar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Klasik müzikseverler, konsere ilgi gösterdi.